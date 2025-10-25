Tudor vigilia Lazio-Juventus | Un bel banco di prova contro avversario di livello

Igor Tudor ha parlato ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, ha definito il match un bel banco di prova per i suoi ragazzi. La gara si gioca domani alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma, i bianconeri non vincono da sette partite. (ANSA) TvPlay.it Parte sulla partita: “ La squadra è motivata e vuole fare una bella gara domani, conoscendo la forza dell’avversario e il momento. I nuovi? Non ci sono problemi, non c’è niente di particolare. Hanno la loro qualità, poi si valuta, si guarda e si sceglie in base alla partita. 🔗 Leggi su Tvplay.it

