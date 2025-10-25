Tudor Non penso all' ipotesi esonero la squadra è motivata
Il tecnico della Juve: "Non leggo le critiche, affronteremo la Lazio con orgoglio". TORINO - Igor Tudor non si cura delle critiche ("non le leggo") e non teme di esser esonerato. Alla vigilia della gara in trasferta contro la Lazio, anzi, il tecnico della Juventus ha parlato di "squadra motivata e v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
