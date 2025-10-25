Tudor | Non ho paura di essere esonerato Yildiz come Del Piero? I paragoni sono delicati

Reduce da 7 partite senza vincere, il tecnico bianconero presenta la sfida dell'Olimpico in cui ha necessità di svoltare e dimostra di credere nel rilancio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "Non ho paura di essere esonerato. Yildiz come Del Piero? I paragoni sono delicati..."

Altre letture consigliate

Bellingham firma il tris di vittorie del Real Madrid, ma la Juve esce a testa alta. E quella galoppata di Vlahovic poteva fare la differenza. Tudor mette paura a Xabi Alonso. $ChampionsLeague - X Vai su X

Thuram senza paura, il messaggio Juve arriva forte e chiaro. E su Tudor non ha dubbi - facebook.com Vai su Facebook

Tudor: "Non ho paura di essere esonerato. Yildiz come Del Piero? I paragoni sono delicati..." - Reduce da 7 partite senza vincere, il tecnico bianconero presenta la sfida dell'Olimpico in cui ha necessità di svoltare e dimostra di credere nel rilancio ... Segnala msn.com

Pagina 5 | Tudor all'attacco tra Real e crisi Juve: "Calendario pazzo, potevamo essere primi". E Thuram lo difende - L'allenatore bianconero in conferenza con il centrocampista francese prima della sfida Champions: "Ho parlato con la dirigenza, non penso a me ma ai ragazzi" ... Riporta tuttosport.com

Thuram senza paura, il messaggio Juve arriva forte e chiaro. E su Tudor non ha dubbi - Il messaggio che arriva forte e chiaro, nelle parole di Khephren Thuram, è che la squadra sta dalla parte dell’allenatore, in maniera compatta. Lo riporta msn.com