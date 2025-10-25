Tudor Lazio un amore breve e intenso | come è andata la sua avventura sulla panchina dei biancocelesti domani sera il ritorno all’Olimpico da ex

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Lazio, un amore breve e intenso: l’esordio vincente con la Juve, le frizioni con i senatori e la rottura per divergenze di mercato. Un avversario che conosce bene l’ambiente, un ex dal dente forse avvelenato. La sfida di domenica sera tra  Lazio  e  Juventus  (ore 20:45) segna il ritorno di  Igor Tudor  allo Stadio Olimpico, lo stadio che è stato casa sua per pochi, intensi mesi, prima di un addio clamoroso e pieno di polemiche. Domenica il tecnico croato affronterà quel passato che lo ha rilanciato, ma da cui è fuggito per divergenze insanabili. Lazio: l’era Tudor, dal sogno Europa all’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor lazio un amore breve e intenso come 232 andata la sua avventura sulla panchina dei biancocelesti domani sera il ritorno all8217olimpico da ex

© Juventusnews24.com - Tudor Lazio, un amore breve e intenso: come è andata la sua avventura sulla panchina dei biancocelesti, domani sera il ritorno all’Olimpico da ex

Contenuti che potrebbero interessarti

tudor lazio amore breveCataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa - Il giocatore sfida il tecnico croato da avversario La prossima sfida all’Olimpico contro la Juventus non sarà s ... Riporta lazionews24.com

tudor lazio amore breveLazio-Juventus: il ritorno di Tudor all’Olimpico tra vecchi attriti e voglia di rivincita - Juventus: il ritorno di Tudor all’Olimpico tra vecchi attriti e voglia di rivincita, ne parla Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Lazio Amore Breve