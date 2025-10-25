Tudor Lazio un amore breve e intenso | come è andata la sua avventura sulla panchina dei biancocelesti domani sera il ritorno all’Olimpico da ex
Tudor Lazio, un amore breve e intenso: l’esordio vincente con la Juve, le frizioni con i senatori e la rottura per divergenze di mercato. Un avversario che conosce bene l’ambiente, un ex dal dente forse avvelenato. La sfida di domenica sera tra Lazio e Juventus (ore 20:45) segna il ritorno di Igor Tudor allo Stadio Olimpico, lo stadio che è stato casa sua per pochi, intensi mesi, prima di un addio clamoroso e pieno di polemiche. Domenica il tecnico croato affronterà quel passato che lo ha rilanciato, ma da cui è fuggito per divergenze insanabili. Lazio: l’era Tudor, dal sogno Europa all’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Lazio-Juve: Tudor rispolvera due veterani e lascia una sorpresa tra le riserve. Pronti a tutto all’Olimpico!: È il momento della verità: la Juventus si prepara a sfidare la nostra amata Lazio all'Olimpico, e Igor Tudor sembra pronto a rivedere la strategia. Dopo il te - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor a rischio esonero dopo la Lazio? Cosa filtra - X Vai su X
Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa - Il giocatore sfida il tecnico croato da avversario La prossima sfida all’Olimpico contro la Juventus non sarà s ... Riporta lazionews24.com
Lazio-Juventus: il ritorno di Tudor all’Olimpico tra vecchi attriti e voglia di rivincita - Juventus: il ritorno di Tudor all’Olimpico tra vecchi attriti e voglia di rivincita, ne parla Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com