Tudor Lazio un amore breve e intenso | come è andata la sua avventura sulla panchina dei biancocelesti domani sera il ritorno all’Olimpico da ex

Tudor Lazio, un amore breve e intenso: l’esordio vincente con la Juve, le frizioni con i senatori e la rottura per divergenze di mercato. Un avversario che conosce bene l’ambiente, un ex dal dente forse avvelenato. La sfida di domenica sera tra Lazio e Juventus (ore 20:45) segna il ritorno di Igor Tudor allo Stadio Olimpico, lo stadio che è stato casa sua per pochi, intensi mesi, prima di un addio clamoroso e pieno di polemiche. Domenica il tecnico croato affronterà quel passato che lo ha rilanciato, ma da cui è fuggito per divergenze insanabili. Lazio: l’era Tudor, dal sogno Europa all’addio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

