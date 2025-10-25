Tudor Juventus la società ha preso una decisione | il messaggio al tecnico croato è molto chiaro Le ultimissime sul club bianconero

Tudor Juventus, la sfida della verità: la crisi non si arresta. Il tecnico croato non può permettersi errori contro la Lazio. Ecco i dettagli. La Juventus attraversa un momento nero, con risultati che fanno preoccupare tifosi e dirigenza. Il digiuno di vittorie si protrae da sette partite consecutive tra Serie A e Champions League, un’astinenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tudor Juventus, la società ha preso una decisione: il messaggio al tecnico croato è molto chiaro. Le ultimissime sul club bianconero

