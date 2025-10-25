Tudor Juventus la società è stata chiarissima col tecnico | se vuole mantenere la sua panchina dovrà fare questo La richiesta
Tudor Juventus, la panchina non scotta ma serve la svolta: il tecnico deve trovare soluzioni, altrimenti si aprirebbero le riflessioni. Una fiducia a tempo, un credito che si sta esaurendo. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è il tema caldo del momento. Nonostante la buona reazione mostrata dalla squadra nella sconfitta di misura contro il Real Madrid, la crisi di risultati è sotto gli occhi di tutti. L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervenuto su TMW, ha fatto il punto sulla situazione, confermando che il tecnico non è a rischio immediato, ma sottolineando come la prossima partita sia già un crocevia fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
