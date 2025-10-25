Tudor Juventus la società è stata chiarissima col tecnico | se vuole mantenere la sua panchina dovrà fare questo La richiesta

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor Juventus, la panchina non scotta ma serve la svolta: il tecnico deve trovare soluzioni, altrimenti si aprirebbero le riflessioni. Una fiducia a tempo, un credito che si sta esaurendo. La posizione di  Igor Tudor  sulla panchina della  Juventus  è il tema caldo del momento. Nonostante la buona reazione mostrata dalla squadra nella sconfitta di misura contro il Real Madrid, la crisi di risultati è sotto gli occhi di tutti. L’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini, intervenuto su  TMW, ha fatto il punto sulla situazione, confermando che il tecnico non è a rischio immediato, ma sottolineando come la prossima partita sia già un crocevia fondamentale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor juventus la societ224 232 stata chiarissima col tecnico se vuole mantenere la sua panchina dovr224 fare questo la richiesta

© Juventusnews24.com - Tudor Juventus, la società è stata chiarissima col tecnico: se vuole mantenere la sua panchina dovrà fare questo. La richiesta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juventus, Tudor: “I tre difensori tengono in piedi la baracca in tutte le partite” - Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, al termine della partita di Champions League contro il Villarreal, terminata 2- Lo riporta gianlucadimarzio.com

Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - La Juventus prosegue in un avvio di stagione che &#232; stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. calciomercato.it scrive

Juventus, Tudor: “In attacco ci sono delle certezze. Adzic merita di giocare” - Una delle partite più importanti e affascinanti della quinta giornata di Serie A &#232; sicuramente Juventus- Riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juventus Societ224 232