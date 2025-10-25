Tudor Juve come sta vivendo questo periodo il tecnico bianconero? Il retroscena dalla conferenza stampa alla vigilia della Lazio

Tudor Juve, il tecnico carica l’ambiente: sensazioni positive da Madrid, ora un banco di prova importante contro un avversario di livello. Nessun abbattimento, nessuna resa. Anzi, la consapevolezza di essere sulla strada giusta e la voglia matta di invertire la rotta. Alla vigilia della delicatissima trasferta contro la Lazio, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, si è presentato in conferenza stampa con un piglio combattivo, quasi sorprendente dopo le recenti difficoltà. Il tecnico ha allontanato ogni discorso sul suo futuro, concentrandosi unicamente sul presente e sulle sensazioni positive raccolte nonostante la sconfitta di Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, come sta vivendo questo periodo il tecnico bianconero? Il retroscena dalla conferenza stampa alla vigilia della Lazio

