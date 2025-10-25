Tudor indica i leader della Juve del futuro | ha fatto i loro nomi nella conferenza stampa alla vigilia della Lazio L’investitura del croato

Tudor indica i leader del futuro: il tecnico bianconero fa i nomi di Thuram, Yildiz, Vlahovic e David come riferimenti. Le sue parole in conferenza. In un momento delicato, in cui la Juventus cerca certezze e punti di riferimento per uscire dalla crisi, Igor Tudor guarda avanti e individua i leader del futuro. Nella conferenza stampa di vigilia della delicatissima trasferta contro la Lazio, il tecnico bianconero ha risposto a una domanda sulla leadership all’interno dello spogliatoio, facendo nomi e cognomi ma lanciando anche un piccolo monito generazionale. Tudor: chi sono i leader di domani?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor indica i leader della Juve del futuro: ha fatto i loro nomi nella conferenza stampa alla vigilia della Lazio. L’investitura del croato

