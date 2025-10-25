Tudor | Esonero? A me stesso penso zero resto lucido e mi godo anche i momenti difficili

Igor Tudor è intervenuto alla vigilia di Lazio-Juventus in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus ha ovviamente presentato la partita e ha commentato il suo inserimento in bianconero (dove ormai allena da quasi un anno) oltre che la sconfitta contro il Real Madrid, giudicata frutto comunque di una buona prestazione. Di seguito un estratto significativo. Tudor: «Non penso all’esonero». Come sta la squadra? Come arriva la partita di domani? «Squadra motivata, con la voglia di fare bene domani conoscendo la qualità dell’avversario. Ci siamo preparati oggi e ieri, due allenamenti. Il tempo che è stato e domani vogliamo andare a fare una bella gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

