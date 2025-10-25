Tudor difende i nuovi acquisti | È normale che serva un periodo di adattamento ma posso svelarvi una cosa su di loro

Tudor blinda i nuovi acquisti dopo le critiche: per il tecnico non ci sono problemi, i giocatori danno tutto ma serve solo il giusto tempo per l’adattamento. Un attacco che non segna, un centrocampo che fatica a trovare qualità, e i grandi acquisti estivi finiti sul banco degli imputati. Il momento difficile della Juventus passa inevitabilmente dalle prestazioni deludenti dei nuovi arrivati, da David a Openda passando per Koopmeiners. Ma Igor Tudor non ci sta e, nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro la Lazio, ha voluto fare quadrato attorno ai suoi giocatori, difendendoli a spada tratta dalle critiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

