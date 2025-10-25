Tubatura rotta bloccata la centrale idrica | decine di famiglie senza acqua

Borgo Panigale e Anzola senz’acqua dopo la rottura a una tubazione della centrale idrica Hera di Borgo Panigale. Con il Comune ed Hera che hanno attivato la riparazione urgente con cassoni e sacchetti di acqua potabile per far fronte all’emergenza. È la situazione in cui si sono ritrovate. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

