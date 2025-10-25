Tu si que vales stasera 25 ottobre su Canale 5 | le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, sabato 25 ottobre, in prima serata su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata di ‘Tu si que vales’ e con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. Uno show ricco di artisti capaci di dimostrare tutto il loro talento. Tra questi: maghi, mentalisti, ballerini, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Tu si que vales, stasera 18 ottobre: ospiti e anticipazioni Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

TU SI QUE VALES è un programma che mi piace molto. Mi diverte e mi sbalordisce per la bravura e per il talento mostrato da tanti. Talvolta riesce anche a commuovermi; come il nonno poeta di stasera. Inoltre, la new entry Paolo Bonolis non solo e perfetta m - X Vai su X

Tu si que vales, stasera 25 ottobre su Canale 5: le anticipazioni - Stasera, sabato 25 ottobre, in prima serata su Canale5 l’appuntamento è con una nuova puntata di ‘Tu si que vales’ e con nuove eccellenti performance di artisti di tutte le età e proveni ... Segnala msn.com

Anticipazioni Tu Si Que Vales del 18 ottobre, Ferilli innamorata e Bonolis in estasi: cosa vedremo stasera - Ancora emozioni e talento nella quarta puntata del talent show del sabato sera di Canale 5: ecco cosa vedremo e cosa è piaciuto ai giudici. Segnala libero.it

Tu sì que vales: il 25 ottobre su Canale 5 con Maria De Filippi e Paolo Bonolis - Sabato 25 ottobre su Canale 5 nuova puntata di Tu sì que vales con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Riporta lifestyleblog.it