Tu si que vales 2025 quinta puntata con nuove performance da non perdere

Torna con una nuova travolgente puntata il talent show Tu si que vales con nuove performance originali con una giuria molto amata. In prima serata su Canale5 torna con una nuova travolgente puntata il talent show per eccellenza Tu si que vales. Alla conduzione del programma per il terzo anno consecutivo: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Talenti sorprendenti di ogni età e provenienza sono pronti a calcare il palco e a dare spettacolo con performance originali e momenti di grande intensità per conquistare il “vales” della giuria formata da: Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli (rappresentante della giuria popolare) che si divertono e rallegrano il pubblico a casa interpretando insieme a tanti ospiti e con grande autoironia celebri hit della musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tu si que vales 2025, quinta puntata con nuove performance da non perdere

