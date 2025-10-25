TS – Brescianini risponde a Vardy l’Atalanta frena anche a Cremona | 4° pari di fila

Justcalcio.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-10-25 22:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: CREMONA – Termina con il punteggio di 1-1 la sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A e andata in scena allo stadio Giovanni Zini fra la Cremonese padrona di casa e l’Atalanta. Il primo, attesissimo squillo di Vardy, con un tap-in dopo la risposta di Carnesecchi sul diagonale ravvicinato di Zerbin, illude il pubblico sugli spalti a dodici minuti dal termine. Brescianini, però, gettato nella mischia da Juric da una manciata di secondi, vanifica il vantaggio dell’ex Leicester all’84’. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

ts 8211 brescianini risponde a vardy l8217atalanta frena anche a cremona 4176 pari di fila

© Justcalcio.com - TS – Brescianini risponde a Vardy, l’Atalanta frena anche a Cremona: 4° pari di fila

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ts 8211 Brescianini Risponde