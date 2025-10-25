Trumptappa in Qatar per incontro emiro

20.45 Il presidente Trump fa una tappa in Qatar nel suo viaggio verso l'Asia. Durante una sosta di rifornimento l'incontro con l'emiro e premier del Paese a bordo dell'Air Force One. Decolla poi verso la Malesia per il vertice Asean, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico. Segue il summit Apec a Busan, in Corea del Sud, dove dovrebbe incontrare il leader cinese Xi Jinping. Trump avrebbe detto ai giornalisti che vorrebbe che Pechino aiutasse Washington nei suoi rapporti con la Russia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

