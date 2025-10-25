Trump | non incontro Putin senza accordo
21.30 "Non perderò tempo" con Vladimir Putin: non ci sarà alcun incontro finché non ci sarà la certezza di un accordo di pace. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. La Cina sta tagliando gli acquisti di petrolio russo in modo significativo, ha poi affermato il tycoon. Washington ha imposto sanzioni a Lukoil e Rosneft, di cui Pechino è il maggiore cliente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
