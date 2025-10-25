Trump vuole rinforzare la Marina USA per contrastare la minaccia cinese

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova flotta dovrebbe includere grandi navi da guerra equipaggiate con missili a lungo raggio, corvette e fregate. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

trump vuole rinforzare la marina usa per contrastare la minaccia cinese

© Imolaoggi.it - Trump vuole rinforzare la Marina USA “per contrastare la minaccia cinese”

Contenuti che potrebbero interessarti

Tutto ruota intorno a Trump. “È in mezzo a due conflitti, ma non vuole coinvolgere il suo Paese” - Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso, già Segretario Generale della Farnesina e attualmente Presidente ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Trump Vuole Rinforzare Marina