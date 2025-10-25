Trump vola in Asia | Xi Kim e Lula nell’agenda del presidente americano per un nuovo equilibrio anche in Oriente
Donald Trump è ripartito. L’Air Force One ha lasciato la base di Andrews diretto verso l’Asia, segnando l’inizio del primo viaggio in Estremo oriente del presidente statunitense da quando è tornato alla Casa Bianca. Il tycoon ha in programma tappe in Corea del Sud, Malesia e Giappone, un itinerario che riflette non soltanto la volontà di ristabilire i rapporti commerciali ma anche quella di segnare i confini politici con le principali potenze dell’Est. Sul tavolo: il braccio di ferro commerciale. Cinque giorni per testare la sua arma preferita: la negoziazione. Trump mira a costruire una rete di accordi ed uscirne vincente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
