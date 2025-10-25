Trump vola in Asia per incontrare Xi poi apre alla Corea del Nord | Voi incontrare Kim Jong-Un

Gli occhi del mondo sono però puntati su due eventi ben precisi. Giovedì prossimo, Trump incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, per trattare di dazi e Fentanyl. Inoltre, il Tycoon potrebbe riuscire ad incontrare anche Kim Jong-Un, il leader supremo della Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump vola in Asia per incontrare Xi, poi apre alla Corea del Nord: “Voi incontrare Kim Jong-Un”

Attacchi russi, almeno sei civili uccisi. Colpito un asilo. Zelensky: "Un buon compromesso" congelare la linea del fronte. L'appoggio all'invito di Trump mentre il presidente ucraino vola in Svezia: firmato l'accordo sui caccia Gripen. Tutti gli aggiornamenti sulla g - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump vola in Sud Corea da Xi Jinping e spera di incontrare Kim e Lula - Donald Trump è partito per l’Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale con Pechino. Secondo msn.com

Donald Trump vola in Asia: incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud - Il presidente americano Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà, in Corea del Sud, il leader cinese Xi Jinping. Si legge su tg24.sky.it

Trump vola in Asia dove vedrà Xi. E strizza l’occhio anche a Kim: “Mi piacerebbe incontrarlo. La Corea del Nord è una potenza nucleare” - A Kuala Lumpur il tycoon parlerà anche con Lula per provare ristabilire le relazioni tre i due Paesi, disposto a ridiscutere ... Si legge su msn.com