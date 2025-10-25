Trump vola in Asia per incontrare Xi poi apre alla Corea del Nord | Voi incontrare Kim Jong-Un

25 ott 2025

Gli occhi del mondo sono però puntati su due eventi ben precisi. Giovedì prossimo, Trump incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, per trattare di dazi e Fentanyl. Inoltre, il Tycoon potrebbe riuscire ad incontrare anche Kim Jong-Un, il leader supremo della Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump vola in asia per incontrare xi poi apre alla corea del nord voi incontrare kim jong un

Trump vola in Asia per incontrare Xi, poi apre alla Corea del Nord: "Voi incontrare Kim Jong-Un"

