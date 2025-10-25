Trump vola in Asia per incontrare Xi | Parleremo di Russia vorrei che ci aiutasse

Gli occhi del mondo sono però puntati su due eventi ben precisi. Giovedì prossimo, Trump incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, per trattare di dazi e Fentanyl nonché la guerra in Ucraina. Inoltre, il Tycoon potrebbe riuscire ad incontrare anche Kim Jong-Un, il leader supremo della Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump vola in Asia per incontrare Xi: “Parleremo di Russia, vorrei che ci aiutasse”

Scopri altri approfondimenti

"Kim? Ci vado d'accordo, vorrei incontrarlo", Trump vola in Asia e lancia il messaggio - X Vai su X

Attacchi russi, almeno sei civili uccisi. Colpito un asilo. Zelensky: "Un buon compromesso" congelare la linea del fronte. L'appoggio all'invito di Trump mentre il presidente ucraino vola in Svezia: firmato l'accordo sui caccia Gripen. Tutti gli aggiornamenti sulla g - facebook.com Vai su Facebook

Trump vola in Asia: "Incontro con Xi? Vorrei ci aiutasse con Putin. Mi piacerebbe vedere anche Kim" - Prima missione del nuovo mandato nella regione: tappe in Malaysia, Giappone e Corea del Sud. Scrive affaritaliani.it

Donald Trump vola in Sud Corea da Xi Jinping e spera di incontrare Kim e Lula - Donald Trump è partito per l’Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale con Pechino. Secondo msn.com

Donald Trump vola in Asia: incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud - Il presidente americano Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà, in Corea del Sud, il leader cinese Xi Jinping. tg24.sky.it scrive