Trump vola in Asia per incontrare Xi | Parleremo di Russia vorrei che ci aiutasse

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli occhi del mondo sono però puntati su due eventi ben precisi. Giovedì prossimo, Trump incontrerà il presidente cinese, Xi Jinping, per trattare di dazi e Fentanyl nonché la guerra in Ucraina. Inoltre, il Tycoon potrebbe riuscire ad incontrare anche Kim Jong-Un, il leader supremo della Corea del Nord. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump vola in asia per incontrare xi parleremo di russia vorrei che ci aiutasse

© Ildifforme.it - Trump vola in Asia per incontrare Xi: “Parleremo di Russia, vorrei che ci aiutasse”

Scopri altri approfondimenti

trump vola asia incontrareTrump vola in Asia: "Incontro con Xi? Vorrei ci aiutasse con Putin. Mi piacerebbe vedere anche Kim" - Prima missione del nuovo mandato nella regione: tappe in Malaysia, Giappone e Corea del Sud. Scrive affaritaliani.it

trump vola asia incontrareDonald Trump vola in Sud Corea da Xi Jinping e spera di incontrare Kim e Lula -  Donald Trump è partito per l’Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale con Pechino. Secondo msn.com

trump vola asia incontrareDonald Trump vola in Asia: incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud - Il presidente americano Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà, in Corea del Sud, il leader cinese Xi Jinping. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Vola Asia Incontrare