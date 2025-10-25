Trump vola in Asia | Incontrerei Kim il Canada gioca sporco
Il tycoon aspetta Xi e apre a Lula ma chiude il dialogo con Ottawa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'ora X. Trump vola in Asia per incontrare Xi Jinping - X Vai su X
Attacchi russi, almeno sei civili uccisi. Colpito un asilo. Zelensky: "Un buon compromesso" congelare la linea del fronte. L'appoggio all'invito di Trump mentre il presidente ucraino vola in Svezia: firmato l'accordo sui caccia Gripen. Tutti gli aggiornamenti sulla g - facebook.com Vai su Facebook
Trump vola per cinque giorni in Asia, attesa per incontro con Xi - (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato Washington per un viaggio di cinque giorni in Asia, il più lungo all’estero dal ritorno alla Casa Bianca, che lo por ... Scrive askanews.it
Trump vede tutti. Mission in Asia: giovedì vertice con Xi. "Vorrei incontrare Kim" - Il presidente Usa vedrà quello cinese in Corea del Sud: tema clou saranno i dazi. huffingtonpost.it scrive
L'ora X. Trump vola in Asia per incontrare Xi Jinping - La partenza del presidente Usa per il suo viaggio in Oriente è prevista per domani sera. Secondo huffingtonpost.it