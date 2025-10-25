Trump vola in Asia dove vedrà Xi E strizza l’occhio anche a Kim | Mi piacerebbe incontrarlo La Corea del Nord è una potenza nucleare
Roma, 25 ottobre 2025 - Donald Trump sta volando in Asia per la sua prima missione nella regione del suo secondo mandato. Il presidente americano ha in programma di recarsi in Malesia, in Giappone e poi in Corea del Sud, dove parteciperà al summit dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), e dove spera di poter incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un. US President Donald Trump speaks to the media as he walks to Marine One prior to departure from the South Lawn of the White House in Washington, DC, October 24, 2025, as he travels on a week-long trip to Asia. (Photo by SAUL LOEB AFP) Lo ha detto lo stesso tycoon giornalisti alla Casa Bianca prima della partenza: "Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì", anche se non c'è nulla di programmato: "Non lo so, glielo abbiamo fatto sapere, sa che sto andando". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Donald Trump vola in Sud Corea da Xi Jinping e spera di incontrare Kim e Lula - X Vai su X
Attacchi russi, almeno sei civili uccisi. Colpito un asilo. Zelensky: "Un buon compromesso" congelare la linea del fronte. L'appoggio all'invito di Trump mentre il presidente ucraino vola in Svezia: firmato l'accordo sui caccia Gripen. Tutti gli aggiornamenti sulla g - facebook.com Vai su Facebook
Trump vola in Asia dove vedrà Xi. Il tycoon strizza l’occhio anche a Kim: “Mi piacerebbe incontrarlo. La Corea del Nord è una potenza nucleare” - A Kuala Lumpur il tycoon parlerà anche con Lula per provare ristabilire le relazioni tre i due Paesi, disposto anche a ridisc ... Secondo quotidiano.net
Trump vola per cinque giorni in Asia, attesa per incontro con Xi - (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato Washington per un viaggio di cinque giorni in Asia, il più lungo all’estero dal ritorno alla Casa Bianca, che lo por ... Lo riporta askanews.it
Donald Trump vola in Asia: incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud - Il presidente americano Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà, in Corea del Sud, il leader cinese Xi Jinping. Si legge su tg24.sky.it