Trump vola in Asia dove vedrà Xi E strizza l’occhio anche a Kim | Mi piacerebbe incontrarlo La Corea del Nord è una potenza nucleare

Roma, 25 ottobre 2025 - Donald Trump sta volando in Asia per la sua prima missione nella regione del suo secondo mandato. Il presidente americano ha in programma di recarsi in Malesia, in Giappone e poi in Corea del Sud, dove parteciperà al summit dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), e dove spera di poter incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un. US President Donald Trump speaks to the media as he walks to Marine One prior to departure from the South Lawn of the White House in Washington, DC, October 24, 2025, as he travels on a week-long trip to Asia. (Photo by SAUL LOEB AFP) Lo ha detto lo stesso tycoon giornalisti alla Casa Bianca prima della partenza: "Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì", anche se non c'è nulla di programmato: "Non lo so, glielo abbiamo fatto sapere, sa che sto andando". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

