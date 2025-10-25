Trump vince sulla Fed verso un nuovo taglio dei tassi dopo le pressioni

Tra il 28 e il 29 ottobre si terrà la riunione della dirigenza della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. L’argomento principale sarà la politica monetaria, con gli analisti che prevedono una riduzione del tasso di interesse del dollaro di 25 punti base. Gli interessi dovrebbero essere fissati tra il 3,75% e il 4%, un costo del denaro molto alto rispetto a quello europeo, che è al 2%. Sulla Fed pesano le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che vuole un abbassamento molto netto dei tassi di interesse per contrastare il calo della crescita economica avvenuto nel 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Trump vince sulla Fed, verso un nuovo taglio dei tassi dopo le pressioni

