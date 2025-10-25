Trump si allontana la grazia per Diddy | si teme un contraccolpo dei Maga

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua ad allontanarsi la possibilità per Donald Trump di concedere la grazia a Diddy, condannato colpevole di due capi d’accusa lo scorso 3 ottobre alla corte federale. Negli scorsi giorni i legali del rapper hanno presentato un avviso d’appello per contestare la sentenza che lo vede condannato a scontare quattro anni di detenzione. Inoltre nei mesi precedenti, il team a supporto della difesa di Sean Combs aveva contattato la Casa Bianca per la concessione della grazia da parte del Presidente. In un incontro tenutosi con i giornalisti nello Studio Ovale aveva dichiarato: “ Molte persone mi hanno chiesto la grazia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump si allontana la grazia per diddy si teme un contraccolpo dei maga

© Metropolitanmagazine.it - Trump si allontana la grazia per Diddy: si teme un contraccolpo dei “Maga”

Approfondisci con queste news

trump allontana grazia diddyDonald Trump verso la grazia a Sean “Diddy” Combs: la pena potrebbe essere commutata - Trump valuta la commutazione della pena per Sean “Diddy” Combs dopo il caso Santos. Da cinematographe.it

trump allontana grazia diddyDonald Trump vuole commutare la pena di Puff Daddy, cosa significa questo per il rapper - Il presidente Donald Trump sta valutando la possibilità di commutare la pena detentiva del magnate dell'hip- Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Allontana Grazia Diddy