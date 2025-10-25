Trump si allontana la grazia per Diddy | si teme un contraccolpo dei Maga

Continua ad allontanarsi la possibilità per Donald Trump di concedere la grazia a Diddy, condannato colpevole di due capi d’accusa lo scorso 3 ottobre alla corte federale. Negli scorsi giorni i legali del rapper hanno presentato un avviso d’appello per contestare la sentenza che lo vede condannato a scontare quattro anni di detenzione. Inoltre nei mesi precedenti, il team a supporto della difesa di Sean Combs aveva contattato la Casa Bianca per la concessione della grazia da parte del Presidente. In un incontro tenutosi con i giornalisti nello Studio Ovale aveva dichiarato: “ Molte persone mi hanno chiesto la grazia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

