Trump | Senza un accordo non perdo tempo con Putin | Zelensky condanna raid a Kiev e chiede missili Patriot

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci", ha scritto il presidente ucraino. Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Stati Uniti per il cessate il fuoco". L'inviato speciale di Putin: "Vicini a una soluzione diplomatica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump senza un accordo non perdo tempo con putin zelensky condanna raid a kiev e chiede missili patriot

© Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin" | Zelensky condanna raid a Kiev e chiede missili Patriot

