Trump partito per missione in Asia | Mi piacerebbe incontrare Kim

(Adnkronos) – Donald Trump è atteso in Asia per la sua prima missione nella regione del suo secondo mandato alla Casa Bianca. E ha detto che gli piacerebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la tappa in Corea del Sud, dopo le visite in Malaysia e Giappone. “Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì”, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump partito per missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”

Argomenti simili trattati di recente

ANSA.it. . Polemiche per l'East Wing della Casa Bianca, demolita per i lavori della nuova sala da ballo. Partito il cantiere voluto fortemente da Donald Trump all'interno della Casa Bianca #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Il leader del partito Hadash Ayman Odeh e Ofer Cassif, parlamentare dello stesso partito, sono stati espulsi dalla Knesset durante il discorso di Trump. @battgirl74 - X Vai su X

Trump in Asia per incontrare Xi Jinping e possibile faccia a faccia con Kim Jong Un - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è partito per un tour in Asia che prevede tappe in Corea del Sud, Malesia e Giappone: si tratta della sua prima missione nel continente da quando è stato ... Si legge su lasicilia.it

Trump partito per l'Asia, incontrerà Xi: «Vorrei vedere anche il nordcoreano Kim». Al via colloqui Usa-Cina sui dazi - Nell'incontro con Xi Jinping, Donald Trump è interessato a parlare di scambi commerciali. Riporta ilmessaggero.it

Trump partito per l'Asia, vedrà Xi Jinping - Il presidente statunitense Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud. Si legge su ansa.it