Trump è in volo per l' Asia vedrà Xi
7.10 Il presidente Usa,Trump,è partito alla volta dell'Asia dove dovrebbe incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud, anche se ieri sera un funzionario della Casa Bianca ha detto che il meeting "non è in programma". Il tycoon visiterà Malesia e Giappone. "Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando lì". Così Trump ha risposto ai giornalisti su un eventuale incontro con il leader nordcoreano Kim. "Non lo so, gliel'abbiamo fatto sapere che sto andando lì",ha aggiunto Trump che ha incontrato Kim l'ultima volta nel 2019. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
