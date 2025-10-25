Trump è in volo per l' Asia vedrà Xi

Servizitelevideo.rai.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.10 Il presidente Usa,Trump,è partito alla volta dell'Asia dove dovrebbe incontrare il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud, anche se ieri sera un funzionario della Casa Bianca ha detto che il meeting "non è in programma". Il tycoon visiterà Malesia e Giappone. "Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando lì". Così Trump ha risposto ai giornalisti su un eventuale incontro con il leader nordcoreano Kim. "Non lo so, gliel'abbiamo fatto sapere che sto andando lì",ha aggiunto Trump che ha incontrato Kim l'ultima volta nel 2019. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Ucraina, Trump scrive a Putin un messaggio "muto". Solo foto di jet in volo e missili americani di ultima generazione - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social, Truth, due immagini senza commenti, sul cui significato molti si stanno interrogando. Da affaritaliani.it

“Trump pagherà il volo e 1000 dollari ai migranti illegali che si auto-deportano” - Donald Trump non conta solo sui rastrellamenti, il carcere e le deportazioni di massa per convincere i migranti illegali a lasciare gli Stati Uniti, un uomo d'affari come lui ... Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Trump 232 Volo Asia