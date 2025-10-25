Trump categorico | Nessun incontro con Putin senza accordo di pace

Ildifforme.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo ultimatum firmato Donald Trump che sbaraglia ogni carta in tavola. Perché con il tycoon si sa, nulla è mai come sembra. Infatti, se si poteva percepire una certa flessibilità, in verità l’intenzione del presidente a stelle e strisce è non lasciare altri margini di colloqui con lo zar senza avere la sicurezza di portare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump categorico nessun incontro con putin senza accordo di pace

© Ildifforme.it - Trump categorico: “Nessun incontro con Putin senza accordo di pace”

Altre letture consigliate

trump categorico nessun incontroTrump, nessun incontro con Putin senza certezza su accordo - "Non perderò tempo" con Vladimir Putin: non ci sarà alcun incontro finché non ci sarà la certezza di un accordo di pace. Segnala msn.com

trump categorico nessun incontroGuerra Ucraina, Usa: nessun incontro Trump-Putin nell'immediato. Ue e Kiev lavorano a piano di pace in 12 punti - Diversi danni e due feriti nelle regioni russe di Bryansk e Rostov vengono segnalati in seguito ad attacchi di droni ucraini avvenuti questa notte, secondo i media locali. Si legge su ilmessaggero.it

trump categorico nessun incontroUsa, nessun piano per incontro Trump-Putin nell'immediato - Non ci sono piani per un incontro "nell'immediato futuro" tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin: lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca, ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Categorico Nessun Incontro