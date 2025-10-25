Trump categorico | Nessun incontro con Putin senza accordo di pace

Nuovo ultimatum firmato Donald Trump che sbaraglia ogni carta in tavola. Perché con il tycoon si sa, nulla è mai come sembra. Infatti, se si poteva percepire una certa flessibilità, in verità l’intenzione del presidente a stelle e strisce è non lasciare altri margini di colloqui con lo zar senza avere la sicurezza di portare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump categorico: “Nessun incontro con Putin senza accordo di pace”

