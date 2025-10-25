Trump avverte Putin | Nessun vertice finché non ci sarà un vero accordo di pace

Il presidente americano Donald Trump mette in chiaro la sua posizione sul possibile incontro con Vladimir Putin: nessun faccia a faccia con il leader del Cremlino senza la certezza di un’intesa concreta sulla fine della guerra in Ucraina. Parlando dall’ Air Force One diretto in Asia, Trump ha spiegato che vedrà anche il presidente cinese Xi Jinping, confidando nel ruolo di Pechino come interlocutore. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump avverte Putin: “Nessun vertice finché non ci sarà un vero accordo di pace”

