Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% per lo spot con Reagan

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente arrivato in Qatar, incontro con l'emiro e il premier. Nel tour in Asia incontrerà Xi Jinping.

Donald Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% in seguito alla "pubblicità fraudolenta" con Ronald Regan.

Donald Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% in seguito alla «pubblicità fraudolenta» con Ronald Regan.

L'ira del presidente per un spot prodotto dalla provincia dell'Ontario che cita le parole del suo predecessore: «Sbaglia chi impone dazi sulle importazioni straniere»

