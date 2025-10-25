Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% per lo spot con Reagan
Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% - Donald Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% in seguito alla "pubblicità fraudolenta" con Ronald Regan. Riporta ansa.it
La rabbia di Trump contro il Canada. «Su i dazi del 10%» - Donald Trump aumenta i dazi contro il Canada del 10% in seguito alla «pubblicità fraudolenta» con Ronald Regan. Si legge su tio.ch
Trump furioso con il Canada: rompe i negoziati per uno spot contro i dazi (che viene sospeso) - L'ira del presidente per un spot prodotto dalla provincia dell'Ontario che cita le parole del suo predecessore: «Sbaglia chi impone dazi sulle importazioni straniere» ... Riporta msn.com