Truffe telefoniche da Grecia Regno Unito e Romania in aumento | i prefissi

Quifinanza.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi molti utenti italiani hanno segnalato un forte aumento delle chiamate provenienti da prefissi internazionali, in particolare da Grecia (+30), Regno Unito (+44) e Romania (+40). Numeri che, a prima vista, sembrano legittimi, ma che nella maggior parte dei casi sono collegati a tentativi di truffa telefonica o frodi digitali. Il fenomeno non è nuovo, ma si è intensificato dopo l’attivazione, lo scorso 19 agosto, dei primi filtri anti-spam dell’Agcom, che hanno bloccato oltre 43 milioni di telefonate in tre settimane. Le misure adottate finora hanno limitato le chiamate “ spoofing ”, ossia quelle provenienti dall’estero ma mascherate con un numero fisso italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

