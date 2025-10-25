Truffa degli affitti a Fano | cinque inquilini pagano caparra e trovano la serratura sbagli

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 25 ottobre 2025 - Pubblicavano falsi annunci sui social per affittare un appartamento, incassavano le caparre e poi consegnavano le chiavi sbagliate. È la truffa scoperta a Fano, finita ora davanti al giudice monocratico. Sul banco degli imputati un 56enne e un 40enne pugliesi, accusati di truffa in concorso. Secondo quanto messo ricostruito, i due avevano in rete diversi annunci su Facebook e altre piattaforme, proponendo in affitto un appartamento in via Fratelli Zuccari. Le vittime, cinque in tutto, avevano versato caparre da 500 a 1.000 euro ciascuna, più un mese di affitto anticipato, convinte di aver trovato casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa degli affitti a Fano: cinque inquilini pagano caparra e trovano la serratura sbagli

