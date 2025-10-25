Truffa con falso incidente | obbligo di dimora per 2 giovani
Tempo di lettura: 2 minuti Tentarono di truffare una donna, facendole credere che il fratello, coinvolto in un falso incidente stradale, avrebbe avuto bisogno di soldi per pagare un avvocato ed evitare l’arresto. Un espediente scoperto dal compagno della signora, che aveva chiamato i carabinieri e fatto bloccare sul fatto i presunti truffatori. A distanza di sei mesi dai fatti, verificatosi a Piano di Sorrento, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare che impone l’obbligo di dimora nel comune di residenza (ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata) nei confronti di due giovani, di 21e 19 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
