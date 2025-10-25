Trovato con la droga | arrestato un 49enne
E' stato sorpreso in possesso di cocaina ed è stato arrestato. Nel corso della notte, a Casal di Principe, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 49enne del posto. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Durante un servizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
