Trovato cadavere nella villetta giallo a Castelsangiovanni

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le circostanze e le cause della morte di una persona anziana che nella mattinata di sabato 25 ottobre è stata trovata senza vita all'interno di un'abitazione in via Giotto a Castelsangiovanni. Pare si tratti di un uomo. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it