Trovati 350 grammi di hashish sul tetto del carcere

Ennesimo rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno del carcere Filippo Saporito di Aversa. Lo rende noto il Segretario Regionale dell'Osapp Vincenzo Palmieri. Trovati 350 grammi di hashish sul tetto.“Il personale di Polizia penitenziaria in servizio nell'istituto, dopo i recenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Polizia di Stato arresta un tunisino di 43 anni nel quartiere Mortise di Padova: trovati 60 grammi di droga tra eroina e cocaina. #Veneto #Padova #Cronaca - X Vai su X

Trovati 14 grammi di cocaina già suddivisi in 23 dosi, oltre a 930 euro in contanti - facebook.com Vai su Facebook

Hashish in auto e marijuana in casa, 41enne arrestato a Napoli - Quasi 350 grammi di hashish sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza che al temine di un controllo scattato a un posto di blocco, nel rione Traiano di Napoli, ha arrestato e messo in carcere un ... Lo riporta ansa.it

Fermato in strada, ha 330 grammi di hashish a casa, arrestato 26enne - La Spezia, 30 luglio 2025 – Nella serata di ieri, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia della Spezia, hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di ... Da lanazione.it

Arrestato con 700 grammi di hashish - I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un 33enne del posto, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo rainews.it