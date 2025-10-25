Trovati 2milla pacchi spediti e mai arrivati | due arresti e una denuncia

Monzatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duemila pacchi rubati e un ingente danno economico non ancora quantificato. È quanto hanno scoperto i carabinieri a seguito di un blitz all’interno di un capannone industriale abbandonato a Rodano, nella zona Sud est di Milano.Stando a quanto finora emerso, si tratta di pacchi Amazon intercettati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Trovati 2milla Pacchi Spediti