Trovati 2milla pacchi Amazon rubati in un capannone | due arresti e una denuncia

Duemila pacchi rubati e un ingente danno economico non ancora quantificato. È quanto hanno scoperto i carabinieri a seguito di un blitz all’interno di un capannone industriale abbandonato a Rodano, nella zona Sud est di Milano.Stando a quanto finora emerso, si tratta di pacchi Amazon intercettati. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

