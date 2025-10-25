Trova 7 chili di marijuana nell' appartamento che gli stanno ristrutturando

Nella mattinata di ieri, un cittadino si è recato presso la caserma dei Carabinieri di Chiari per segnalare un ritrovamento insolito all’interno di un appartamento di sua proprietà in ristrutturazione. L’uomo ha riferito di aver trovato una considerevole quantità di marijuana in fase di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La Polizia di Stato trova altri 300 chili di droga in un deposito di Ferno, indagini partite da segnalazioni - X Vai su X

La Polizia di Stato trova altri 300 chili di droga in un deposito di Ferno, indagini partite da segnalazioni - facebook.com Vai su Facebook

Trova 7 chili di marijuana nell'appartamento che gli stanno ristrutturando - I Carabinieri del NOR hanno sequestrato un ingente quantitativo di stupefacente e deferito due ragazzini all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni ... Secondo bresciatoday.it

Baby coltivatori di marijuana sorpresi con 7 kg di sostanza - La sostanza stupefacente in fase di essiccazione era nascosta in un appartamento in ristrutturazione e nel'abitazione di uno dei 17enne fermati dai carabinieri. Si legge su quibrescia.it

Cane della Polizia locale trova 7 chili di marijuana a Milano - Gli agenti della Polizia locale di Milano durante dei controlli hanno trovato sette chili di marijuana nascosti in alcuni sacchi in un capanno tra attrezzi e cianfrusaglie in un orto all'incrocio tra ... Si legge su ansa.it