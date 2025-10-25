Troppo Sinner per De Minaur | l’azzurro vola in finale a Vienna Adesso la sfida a Zverev o Musetti

Jannik Sinner batte Alex De Minaur in due set ( 6-3, 6-4 ) e vola in finale all’Atp 500 di Vienna, dove affronterà il vincitore tra Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. In una settimana complicata – tempestato dalle critiche dopo la rinuncia alla Coppa Davis – l’altoatesino ha concesso poco a De Minaur e lo ha battuto per la dodicesima volta in dodici precedenti complessivi. Attento, concentrato e propositivo: dopo il dominio contro Bublik, Sinner ha giocato una partita quasi perfetta e già nel primo set era riuscito a indirizzarla – andando sul 4-0 – complice qualche errore di troppo dell’avversario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

