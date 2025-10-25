trofeo della lana la 34esima edizione batte anche il meteo

Prato, 25 ottobre 2025 – Con la consueta eleganza che unisce sport, tradizione e spirito di amicizia, si è disputata al Golf Club Prato la 34ª edizione del Trofeo della Lana, appuntamento ormai storico del calendario cittadino. Trofeo della Lana, le foto La competizione, organizzata con formula Stableford Pro-Am su diciotto buche, ha visto come sempre una nutrita partecipazione di atleti, nonostante le condizioni meteo altalenanti che hanno messo alla prova concentrazione e tecnica dei giocatori. Particolarmente sentita, all’interno della manifestazione, la gara riservata agli ex artiglieri, un momento che aggiunge un tocco di storia e di memoria collettiva a questa kermesse sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

