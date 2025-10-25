Trieste Airport cresce a ritmo di record superate Genova e Lubiana

Continua la scalata del Trieste Airport: sul fronte del traffico passeggeri, lo scalo ubicato a Ronchi dei Legionari ha registrato un +29,5 per cento di passeggeri da gennaio ad agosto 2025, corrispondenti a 1.085.997 passeggeri, di cui 573.008 nazionali, con un incremento del 18,2 per cento, e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Trieste Airport cambia volto! Dal 22 ottobre entra in funzione il nuovo accesso unico da SS14, con corsie rinnovate, parcheggi più funzionali e l'arrivo della pista ciclabile FVG2 Un passo avanti per un aeroporto più moderno, sicuro e sostenibile

Dal 22 ottobre cambia la viabilità a Trieste Airport: nuovo ingresso su SS14, corsie dedicate e pista ciclabile FVG2/d.

Ryanair cresce al Trieste Airport, nuova rotta verso Stoccolma - Arlanda, principale aeroporto svedese, sarà attivo dal 2 luglio 2025.

Trieste Airport: ancora nuove rotte con Ryanair per Budapest e Olbia - Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi 31 gennaio due altre nuove rotte da e per Trieste per l'estate 2024.

