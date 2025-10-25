Triathlon Risultati di prestigio per l’OlimpiaColle Anatriello al top

Risultati entusiasmanti per gli atleti dell’OlimpiaColle Triathlon. Esordio assoluto di Stella Cheli nella distanza MedioHalf IronMan (1.900 mt. nuoto, 90 km ciclismo e 21 km podismo) nella kermesse dell’IronMan Italy (tappa italiana della M pallinata) a Cervia. Nella stessa gara rientro alle competizioni col botto per Marco Gazzei che centra l’agognata medaglia di Finisher. Ad aprire le danze del lungo fine settimana romagnolo era stato capitan Giuseppe Anatriello sulla distanza regina IronMan (3.800 metri nuoto, 180 km ciclismo, 42 km podismo). Ennesima prova di livello per l’alfiere colligiano che stampa un crono di valore assoluto 9h20’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

