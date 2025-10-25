Treviglio. Il 31 ottobre il Teatro Filodrammatici ospiterà lo spettacolo “ Ver in Voyage on a dance floor ”, il nuovo show degli Abba Fever dedicato alla musica degli Abba. In scaletta oltre venti brani del celebre gruppo svedese per un viaggio musicale attraverso gli anni Settanta. Portare le sonorità e l’energia degli Abba alle nuove generazioni è l’obiettivo della band, che promette uno spettacolo curato nei dettagli, tra arrangiamenti fedeli, armonie vocali e un forte impatto scenografico. “I tributi sono uno dei pilastri della rassegna musicale del nostro teatro, e quello degli Abba Fever è sicuramente un graditissimo ritorno nel nostro cartellone” ha spiegato Alberto Galli, direttore artistico del Teatro Filodrammatici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, al Filodrammatici tornano gli Abba Fever con “Voyage on a dance floor”