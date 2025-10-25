Trento avrà il suo Cpr | accordo Fugatti – Piantedosi Dove sarà

Trentotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trento avrà il Cpr: ieri, venerdì 24 ottobre, in città il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi hanno firmato l’accordo per la realizzazione dello stesso: la zona individuata per il Cpr è quella del Maso Visintainer, ospiterà 25 posti.Così il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trento avr224 suo cprIl Cpr a Trento si farà, ecco dove. Firmato l'accordo con Piantedosi (VIDEO): ''Costerà 2 milioni di euro, ospiterà 25 persone e sarà operativo già nel 2026'' - E' stato firmato l'accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero dell'Interno per la realizzazione di un Cpr (Centro per i rimpatri) in Trentino, precisamente all'interno del terr ... Secondo ildolomiti.it

trento avr224 suo cprCpr a Trento, 'la previsione è di iniziare nel corso del 2026' - "Con la firma di quest'accordo partiranno tutti gli iter burocratici, amministrativi, tecnici e progettuali per arrivare all'istituzione del Cpr. Riporta ansa.it

trento avr224 suo cprCpr da 25 posti, al Trentino la gestione delle domande d'asilo e dei respingimenti e meno accoglienza straordinaria. L'accordo Fugatti-Piantedosi: “Un modello per tutto il ... - Un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri da 25 posti, una nuova sezione locale della commissione per valutare le domande di riconoscimento di protezione internazionale e, infine, un'attenu ... Si legge su ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Trento Avr224 Suo Cpr