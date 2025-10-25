Trenitalia lancia Intercity Kids | area giochi a bordo dei nuovi treni dal 2026

Dal 2026 i nuovi Intercity 200 ospiteranno Intercity Kids, uno spazio ludico e sostenibile per bambini dai 3 ai 12 anni. Un progetto innovativo premiato dall’ADI Design Index 2025.. ROMA – Viaggiare in treno diventa un’avventura a misura di bambino. Con Intercity Kids, Trenitalia (Gruppo FS) porta a bordo dei nuovi treni Intercity 200 un’area ludica e interattiva dedicata ai passeggeri più piccoli, dai 3 ai 12 anni, trasformando ogni viaggio in un momento di scoperta, gioco e condivisione. In servizio a partire dal 2026, i nuovi treni di media e lunga percorrenza, capaci di raggiungere i 200 chilometri orari, sono progettati per coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità, mettendo al centro l’inclusione con uno spazio dedicato ai passeggeri più piccoli, anche a mobilità ridotta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Trenitalia lancia Intercity Kids: area giochi a bordo dei nuovi treni dal 2026

