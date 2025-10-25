Trenitalia Gruppo FS | arriva l’area INTERCITY Kids a bordo dei nuovi treni

Viaggiare in treno diventa un’avventura a misura di bambino. Con INTERCITY Kids, Trenitalia (Gruppo FS) porta a bordo dei nuovi treni Intercity 200 un’area ludica e interattiva dedicata ai passeggeri più piccoli, dai 3 ai 12 anni, trasformando ogni viaggio in un momento di scoperta, gioco e condivisione. In servizio a partire dal 2026, i nuovi treni di media e lunga percorrenza, capaci di raggiungere i 200 chilometri orari, sono progettati per coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità, mettendo al centro l’inclusione con uno spazio dedicato ai passeggeri più piccoli, anche a mobilità ridotta. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trenitalia (Gruppo FS): arriva l’area INTERCITY Kids a bordo dei nuovi treni

