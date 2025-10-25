Trenitalia arriva l’area intercity kids a bordo dei nuovi treni

Roma, 25 ottobre 2025 – Viaggiare in treno diventa un’avventura a misura di bambino. Con Intercity Kids, Trenitalia (Gruppo FS) porta a bordo dei nuovi treni Intercity 200 un’area ludica e interattiva dedicata ai passeggeri più piccoli, dai 3 ai 12 anni, trasformando ogni viaggio in un momento di scoperta, gioco e condivisione. In servizio a partire dal 2026, i nuovi treni di media e lunga percorrenza, capaci di raggiungere i 200 chilometri orari, sono progettati per coniugare innovazione tecnologica, comfort e sostenibilità, mettendo al centro l’inclusione con uno spazio dedicato ai passeggeri più piccoli, anche a mobilità ridotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenitalia, arriva l’area intercity kids a bordo dei nuovi treni

Contenuti che potrebbero interessarti

Arriva il nuovo treno regionale super veloce! Presentato a #EXPOFerroviaria2025, il nuovo Coradia Stream di Trenitalia e Alstom raggiunge i 200 km/h e presto entrerà in servizio anche in Toscana. Fino a 1.076 passeggeri (di cui 618 seduti) Accesso f - facebook.com Vai su Facebook

Frecciarossa 1000, arriva l’ultima generazione: meno consumi, più digitale. I prezzi? «Non saliranno» - X Vai su X

Trenitalia (Gruppo FS): arriva l’area INTERCITY Kids a bordo dei nuovi treni - Con INTERCITY Kids, Trenitalia (Gruppo FS) porta a bordo dei nuovi treni Intercity 200 un’area ludica e interattiva dedicata ai passeggeri ... Come scrive msn.com

Trenitalia annuncia il nuovo treno: è più veloce di tutti gli altri e velocizzerà i viaggi, tutti i dettagli - Sarà super veloce, i viaggi saranno più semplici per i dittadini del nostro paese ... Scrive reportmotori.it