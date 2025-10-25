Trenino Verde delle Alpi Il mezzo più comodo per viaggiare in quota

Una vacanza nella vacanza il viaggio sul Trenino Verde delle Alpi che non è solo un modo per raggiungere una destinazione, ma l’inizio di un’esperienza indimenticabile tra valli, cime spettacolari e deliziosi borghi. Lungo il suo affascinante percorso, una tappa da non perdere è la suggestiva Lauchernalp, autentica gemma incastonata nella valle del Lötschen, meta ideale per vivere la montagna in tutte le sue stagioni. Il Trenino Verde delle Alpi collega comodamente Domodossola alla Lauchernalp con una partenza ogni due ore, accompagnando i passeggeri attraverso il meraviglioso percorso panoramico che si snoda tra il Piemonte e la Svizzera fino alla stazione di Goppenstein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenino Verde delle Alpi. Il mezzo più comodo per viaggiare in quota

