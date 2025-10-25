Treni ritardi per i pendolari per problema sulla linea

Ritardi questa mattina sui treni Regionali che hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea convenzionale legata a un inconveniente tecnico alla linea all'altezza di Orte. I treni Alta Velocità e Regionali sono stati instradati sulla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ritardi e cancellazioni di treni alla stazione ferroviaria di Trieste. il treno in partenza per roma delle 6.38 ha avuto un guasto, di conseguenza la circolazione dei convogli ha subito ritardi, anche consistenti. E alcuni treni sono stati cancellati. - facebook.com Vai su Facebook

Trapani – Castelvetrano, pendolari esasperati: “Ritardi, guasti continui e ...." - Non si arrestano i disagi lungo la linea ferroviaria Trapani – Castelvetrano – Piraineto, dove anche oggi si sono registrati ritardi pesanti e soppressioni di treni che hanno costretto molti pendolari ... Secondo tp24.it

“Treni soppressi e ritardi tra Trapani e Castelvetrano, situazione insostenibile” - Palermo lancia un nuovo allarme sulle gravi criticità che continuano a colpire la linea ferroviaria ... Lo riporta itacanotizie.it

Pendolari: “La nostra vita in viaggio sui treni, fra ritardi e annunci strampalati” - Il Secolo XIX tra i pendolari del Tigullio che ogni giorno devono spostarsi per lavoro verso lo Spezzino e la Toscana. ilsecoloxix.it scrive