Treni ritardi per i pendolari per problema sulla linea

Firenzetoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritardi questa mattina sui treni Regionali che hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni a seguito dell'alta intensità di traffico sulla linea convenzionale legata a un inconveniente tecnico alla linea all'altezza di Orte. I treni Alta Velocità e Regionali sono stati instradati sulla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

